Luego tocará pasar por revisión y esto sí que puede tardar un poco más de la cuenta. Entonces para evitar un retraso por la cantidad de personas que haya, es mejor estar unas horas antes de la salida de tu vuelo. Si llegada la hora límite de facturación no te has presentado con tu billete, la aerolínea podrá ofrecer tu asiento a cualquier otro cliente que se encuentre en lista de espera, avisará a la zona de embarcación y esta podrá cerrar sus puertas.

Tienes que saber que al momento de embarcar no podrás volver a salir, por ende tienes que estar seguro de que ya has resuelto todo para entonces poder pasar. Dentro de esta sala podrás encontrar todo lo que necesites, como sitios para cargar móvil, donde comprar cualquier cosa y comer, baños, etc. Todo lo que compres dentro de esta zona puedes llevarlo dentro del avión y, además, obtendrás mejores precios por ser un sitio libre de fronteras, prácticamente estarás en ningún país y como no hay que pagar impuestos los precios suelen ser más económicos.