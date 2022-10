El Mundial de Qatar está a la vuelta de la esquina, un torneo que no está exento de polémica principalmente por el país en el que celebra o porque, tal y como indicaba una investigación del año pasado de The Guardian, más de 6.500 trabajadores inmigrantes de India, Pakistán, Nepal, Bangladesh y Sri Lanka han muerto desde que Qatar fue elegido como organizador y comenzó la construcción de diversos proyectos para prepararse para la cita. Algunos países han hecho su particular protesta, como Dinamarca, que lleva en su camiseta el logo y el escudo difuminados porque “no quieren ser visibles en una competición que atenta contra los derechos humanos”.