Dos barrios españoles entre los mejores del mundo

España es uno de los mejores países para vivir. No es una afirmación tomada a la ligera, muchos extranjeros eligen nuestros destinos para sus vacaciones o incluso para vivir su jubilación. Además, España cuenta con reconocimientos tales como la ciudad más saludable del mundo, que según una consultora colocaba a Valencia con este honor. Otro ranking de The Telegraph establecía la mejor ciudad del mundo en nuestras fronteras, siendo Barcelona la afortunada en ostentar este título. Con todo esto, no es de extrañar que dos barrios españoles se hayan colado entre los 25 mejores barrios del mundo.