La segunda condición es realizar una revisión completa del estado del vehículo : líquidos, aceite, neumáticos, filtros, frenos… para hacer kilómetros con total seguridad y tranquilidad. En cuanto a la tercera condición consiste en comprobar la documentación del coche , es decir, que no hay ningún papel caducado y que todo está al corriente de pago. Esta documentación se refiere al permiso de circulación y a la ITV . Viajar sin tales papeles en regla es motivo de sanción por parte de las autoridades en España y en el extranjero.

La Carta Verde es un documento cuya validez corresponde al mismo periodo de validez de la póliza, con lo cual su caducidad es de un año. En caso de que la aseguradora no la haya enviado será necesario solicitarla antes de emprender el viaje para adjuntarla a la documentación del vehículo. En realidad, los países firmantes del Convenio Multilateral de Garantía no exigen disponer físicamente de la Carta Verde . Sí se obliga a llevar la póliza del seguro o el recibo que acredita que se está al corriente del pago y que indica el periodo de validez.

Hay otros países del continente europeo y colindantes que forman parte del Convenio Inter-Bureaux para circular en los que es obligatorio llevar la Carta Verde en el vehículo. Estos países son Albania, Bielorrusia, Bosnia, Bulgaria, República de Macedonia, Irán, Israel, Marruecos, Moldavia, Rumanía, Rusia, Serbia y Montenegro, Túnez, Turquía y Ucrania. En el caso de Irak este convenio ahora está en suspenso. Al pasar por sus fronteras suele solicitarse el CIS o la Carta Verde, pero si no se lleva físicamente se debe formalizar un contrato in situ, que se denomina Seguro de Frontera. Este seguro no cubre daños de asistencia en carretera o costos de defensa, sino que es un seguro temporal “a terceros” para circular bajo unos mínimos por el país donde se solicita.