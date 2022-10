Los restos del cantante Michael Jackson, el Rey del Pop, permanecen en uno de los cementerios más famosos que se encuentra al norte de Los Ángeles, el Glendale Forest Lawn Memorial Park . Cuando habían pasado 70 días después de su muerte fue enterrado en el Gran Mausoleo de Holly Terrace. La cripta costó 590.000 dólares, está inspirada en un palacio del Renacimiento italiano, es de granito y mármol y cuenta con adornos en plata y oro. El largo epitafio de la tumba de Michael Jackson dice: "Compositor, cantante, productor, bailarín, coreógrafo, humanitario, miembro de los Jackson 5, solista, 13 singles número 1, 13 Grammys, 197 premios y 37 Top 40 Hits. En el Paseo de la Fama del Rock and Roll y leyenda de la Motown. Se marchó demasiado pronto”. El cementerio es privado y no está permitido el acceso s su mausoleo.

Francis Albert Sinatra era La Voz, un cantante cuya voz es insustituible en el mundo musical y se convirtió en una doble estrella gracias al cine. A lo largo de su vida recibió multitud de premios y homenajes, dejó grabadas unas 1.300 canciones y participó en el rodaje de más de cincuenta películas. Sus restos están en el Desert Memorial Park, un cementerio ubicado en Cathedral City, una ciudad que se encuentra en el condado de Riverside cerca de Palm Springs, en el estado de California. En la tumba de Frank Sinatra hay escrito un epitafio: “The Best is yet to come” que en español significa “lo mejor aún está por llegar”.