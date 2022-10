“Yo me empecé a interesar por los cementerios por curiosidad. Pero, quien realmente me hizo amarlos fue Paloma García, empleada del de la Almudena, quien me abrió los ojos. Me mostró que más allá de documentarlos o de hablar de ellos, había que conocerlos bien y protegerlos del descuido y del abandono al que están sometidos por las administraciones de Madrid”, explica a Uppers.

“Para mí es una historia a la que tengo cariño porque me sugestioné mucho cuando investigué sobre ella. Todo ocurrió en el barrio de Vallecas, por lo que me acerqué al cementerio del barrio madrileño a ver si estaba allí enterrada. Cuando la localicé, gracias a la ayuda de Cecilio, el guarda del camposanto, me sugestioné un poco pensando que quizá ella se viniera conmigo. En los informes de la policía declararon que ellos no podían dar explicación a lo que había pasado. Allí me encontré la fotografía de ella y ahora, cada vez que voy, tengo que pasar un rato con ella", dice Javier Jara.