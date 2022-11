El viaje soñado: la guía definitiva para cazar una aurora boreal

Todo el territorio finlandés es un verdadero país de las maravillas invernales que, además de ser mundialmente conocido por sus mercados navideños, su temporada de nieve o por ser el país natal de Papá Noel, cuenta con uno de los fenómenos más atractivos que se pueden presenciar durante esta época del año: las noches mágicas llenas de cielos estrellados y auroras boreales. Sin duda, una de las mejores experiencias que se pueden vivir en la naturaleza y que más ha cautivado a los seres humanos. No hay fenómeno más mágico y a la vez escurridizo que estas luces del norte. Un espectáculo único, que puede durar toda una noche o tan solo unos minutos, pero que no deja indiferente a nadie.

En parte su magia reside en la dificultad o suerte que hay que tener para verlas. No se tiene la seguridad de que se producirá en un sitio determinado, con lo que hay que tener en cuenta ciertas claves que ayudarán al factor suerte . Aquí tienes algunos tips para incrementar tus posibilidades de ver uno de estos impresionantes espectáculos de luces en Finlandia.

Consulta las webs meteorológicas del país que vayas a visitar. Normalmente los países donde se dan estos fenómenos cuentan con webs especializadas donde informan de condiciones y probabilidad , lo malo es que no es una información que pueda darse a largo plazo para planificar. Hay más probabilidades de verlas cuando la actividad geomagnética es mayor. Tendrás que familiarizarte con el índice kp , el índice geomagnético que cuantifica las alteraciones del campo magnético terrestre.

Las auroras boreales son fenómenos naturales, y, como tales, no están sujetos a reglas ni mucho menos a horarios. Ármate de paciencia porque no es algo que se pueda predecir con tiempo, ni aun teniendo todos los factores a nuestro favor. Nadie podrá asegurarte con total seguridad que aparezcan. Una dosis de suerte y mucha paciencia serán las claves para llevar a cabo esta actividad. Y si no aparece, piensa que cuando quieras podrás volver a ser un cazador de auroras.