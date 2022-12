No hay nada como llegar a una habitación de hotel totalmente limpia. Esa sensación de ver las sábanas blancas perfectamente planchadas es única, por no hablar de que todos cotilleamos a fondo los productos que nos dejan en el baño para nuestra libre disposición. Tanto que, si lo deseamos, nos lo podemos llevar a nuestra casa. Sin embargo, hay otros que pese a estar en la habitación, no los podemos meter en la maleta cuando se terminan las vacaciones. ¿Qué nos llevamos más los españoles de las habitaciones?