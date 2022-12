La isla que cambia de nacionalidad dos veces al año

Hay un territorio que parece alejarse de los tópicos. No pertenece por entero a ningún país. Es el caso de la isla de los Faisanes , un islote fluvial ubicado cerca de la desembocadura del Bidasoa, el río que hace de frontera natural entre España y Francia .

La isla pertenece a ambos países en un régimen semestral de custodia compartida. De febrero a julio, el islote de los Faisanes pertenece a España y los otros seis meses restantes, a Francia. Se trata de un acuerdo que pasa desapercibido entre franceses y españoles y que no llama la atención en el país vasco-francés, una zona en la que se integran perfectamente las culturas de los dos países.

Casi un siglo más tarde, con la firma del Tratado de Bayona en 1856, se firmó el acuerdo amistoso entre España y Francia para compartir la soberanía de la isla de los Faisanes. El objetivo era evitar que se convirtiera en territorio no legislado y, por tanto, refugio de todo tipo de delincuentes o bandas organizadas.

Actualmente, la isla no está habitada, tampoco está conectada a tierra firme y no se puede visitar de manera ordinaria. La policía de ambos países vigila la zona para que no se convierta en un lugar de paso de visitantes non-gratos, sobre todo en la parte de España, donde el escaso caudal del río permitiría pasar de un país a otro a pie y sin controles.