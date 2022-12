6 mercadillos de Navidad españoles a la altura de los grandes conocidos europeos

Barcelona quizás no se caracteriza mucho por un ambiente navideño demasiado auténtico. A menudo hace demasiado calor por estas fechas y la iluminación de la ciudad en esta época no compite con otras ciudades con mejor atmósfera. No obstante, las peculiares tradiciones catalanas de Navidad convierten la Fira de Santa Llúcia,establecida delante de la mismísima Catedral de Barcelona, en uno de los mercadillos navideños del momento. El tradicional tió, un tronco de madera que debajo de su manta esconde muchas golosinas y dulces para los niños y el caganer una figura que hace caca, son los símbolos de la Navidad catalana. La Fira de Santa Llúcia cuenta con más dos siglos de historia.