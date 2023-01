Venden una isla caribeña por lo que vale un piso en Madrid

Al pensar en invertir el dinero que se tiene ahorrado se suele pensar en la compra de un piso, ya sea para mudarte a uno mejor o para ponerlo en alquiler o en alquiler vacacional y que esa inversión te vaya generando un sobresueldo mensual. Sin embargo, hay quien piensa a lo grande y, ¿por qué no comprarte una isla privada en pleno mar Caribe? Y no, no tienes que gastarte una millonada en ella, pues su precio de venta es incluso más bajo que muchos pisos que te encuentras en ciudades como Madrid o Barcelona. ¿Quieres saber cómo es la isla que busca dueño entre las cristalinas aguas caribeñas?