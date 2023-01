La nueva temporada de los viajes del Imserso lleva ya tiempo en marcha. Sin embargo, para aquellos que no se dieron de alta en la convocatoria ordinaria de estos viajes tienen una nueva oportunidad para apuntarse en la campaña 2022-2023 de los viajes del Imserso . Por tanto, todos los que se quedaron fuera de la convocatoria ordinaria de verano tendrán la posibilidad de disfrutar de apuntarse, aunque deben tener cuidado con las fechas, ya que por ahí corren algunas que están confundiendo, ya que realmente son las de los viajes del termalismo.

En todo caso, sí que existe un nuevo plazo en la presentación de solicitudes para entrar en el programa de viajes del Imserso de 2022-2023 para los que no lo hicieron durante el pasado verano. Entonces, por aclarar, quienes ya se dieron de alta en verano, no tienen que volver a hacerlo ahora en este plazo ni realizar ningún trámite nuevo. Por tanto, para los despistados, desde el 13 de diciembre de 2022 hasta el 1 de mayo de 2023 pueden apuntarse si todavía no lo han hecho.