La serie The White Lotus engancha. Cuenta la vida de varias familias que se alojan durante una semana en un hotel paradisiaco de Hawái. Dejando a un lado la trama cualquiera sueña con pasar unas vacaciones en ese idílico paraje frente al mar. El deseo puede hacerse realidad siempre que la cuenta bancaria lo permita porque el lugar existe. En Uppers hemos realizado un simulacro de reserva para saber exactamente cuánto cuesta alojarse en el hotel de la serie The White Lotus .

El 12 de julio de 2021 se estrenó en HBO esta miniserie de seis capítulos creada por Mike White . Ha gustado tanto que ya se ha confirmado que tendrá una segunda temporada. The White Lotus es el nombre del complejo hotelero que elige un matrimonio con dos hijos adolescentes para sus vacaciones. La misma semana coinciden una pareja de recién casados y una señora más mayor que busca dónde depositar las cenizas de su madre fallecida. La vida de estas personas se entrelaza con la de los trabajadores del hotel y cada habitación, las piscinas, los restaurantes, los jardines, el centro de belleza, el lobby o la playa se convierten en espacios que uno se propone disfrutar algún día.

El hotel y las localizaciones que salen en las secuencias de la serie existen. Es el Four Seasons Resort Maui at Wailea , que se encuentra en la playa de Wailea de Maui , una de las seis islas que forman el archipiélago volcánico de Hawái . Este estado de Estados Unidos casi en mitad del Océano Pacífico es el destino que eligen los norteamericanos más adinerados para su descanso. Cada isla es un paraíso con paisajes montañosos, selvas tropicales, acantilados, cascadas y playas de arena dorada, roja, negra e incluso verde. En la isla de Maui, donde está este complejo hotelero, hay un parque nacional cuyo protagonista es el imponente volcán Haleakala.

En realidad, el hotel es muchísimo más elegante y exclusivo, como cualquier Four Seasons de los que se reparten por todo el mundo. Para la serie , Laura Fox, la diseñadora de producción, se ocupó de darle un aire de mayor ostentación . La intención era ser fiel a los resorts hawaianos típicos de estas islas.

En cuanto al coste de una habitación “normal” doble con vistas a la montaña en el Four Seasons Resort Maui at Wailea es de unos 1.000 dólares al día, eso sin contar con los impuestos locales ni el desayuno ni las comidas. Se trataría de la habitación más simple, pero de simple no tiene nada ya que el espacio supera los 50 metros cuadrados, se puede elegir cama de matrimonio o dos camas, pero en todo caso son tamaño gigante, dispone de terraza con vistas a la montaña, zona de estar con un sofá tipo chaise longue y un baño inmenso con cabina de ducha y una bañera.