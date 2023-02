Viajar siempre es un placer porque en la mayoría de los casos coger un avión, aunque solo sea para unos pocos días, significa unas jornadas de desconexión, de visita a familiares o de descubrir nuevos lugares que siempre has querido ver y explorar. Eso sí, no hay que negar que la peor parte siempre se la lleva el momento de hacer la maleta, qué meter y qué no, si te cabrá algún que otro por si acaso… Pero hay cosas que no deben faltar: ropa interior, cosas de aseo, algún abrigo o medicamentos. ¿Puedes llevar cualquier fármaco en tu equipaje de mano?