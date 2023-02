Hace unos meses adelantábamos que las colas de los controles de seguridad en los aeropuertos se iban a relajar. Todo gracias a un escáner 3D que hará que no sea necesario sacar ningún aparato electrónico de la mochila o los líquidos que llevemos en ella. Este método ha estado llegando a diferentes lugares de Europa, como puede ser Helsinki o el aeropuerto de Stansted de Londres, donde también se ha probado. Hasta el momento no había noticias ni de pruebas ni de su instalación en los aeropuertos españoles. Hasta ahora, porque parece que ya hay fecha para la llegada de esos escáneres a España y, por lo tanto, para agilizar esas largas colas.

Según ha publicado El País , será a partir de 2024 cuando, como pasajeros, no tendremos que sacar los líquidos ni el portátil o la Tablet de nuestro equipaje de mano al pasar por el control de seguridad. Todo tras confirmar que Aena va a implantar el nuevo sistema de escáneres que trabaja con una tecnología de rayos X que facilita la revisión de los equipajes a partir de la generación de una imagen en 3D.

Pero la cosa no solo queda en no tener que sacar los aparatos electrónicos y ponerlos en una bandeja individual o poner los líquidos en una bolsa transparente fuera del equipaje. Según informan, también se levanta la prohibición de llevar botes de más de 100 mililitros de un líquido. Así, esta restricción se levanta y cualquier tipo de gel, perfume o crema, aunque supere esa medida, podrá portarse en el equipaje de mano, también cualquier botella de agua, zumo o refresco que teníamos que tirar antes de pasar el control si no la llevábamos vacía.