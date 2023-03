La ciudad española más sobrevalorada para los turistas

Seguro que te habrá pasado en más de una ocasión. Ir con todas las ganas del mundo a hacer un viaje a esa ciudad a la que tantas ganas le tenías y que, por una cosa u otra, nunca habías podido visitar. Te lo llevas todo bien planificado: lo que vas a ver, su historia, donde comer… aunque siempre dejas hueco para que el viaje te sorprenda, como no. ¿Qué pasa? Que una vez allí es probable que te sientas decepcionado, que lo que ves en directo no tenga nada que ver con las expectativas que te habías hecho en tu cabeza. Esto puede pasar simplemente por lo que ves o por otros factores, como que justo esos días (no había otros) te haga mal tiempo.