'Solo para parejas' o 'Only adults' son algunas de las nomenclaturas con las que se definen los establecimientos diseñados exclusivamente para personas mayores de 18 años y que incluyen restricciones de edad , es decir, no permiten niños y niñas. Buscan atraer a los viajeros que quieren un ambiente más tranquilo y relajado durante su viaje. Esto muchas veces incluye actividades como cenas, degustación de vinos, tratamientos de belleza y entretenimiento nocturno. "La estancia es más cara de lo normal, porque buscan más lujo, calidez y experiencias , y no les importa pagar más", explica Pablo Díaz, profesor de turismo de Estudios de Economía y Empresa de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

En España el primero de estos establecimientos denominado 'Only Adults' abrió en 2007 en Playa del Inglés, en Gran Canaria. En la actualidad, este tipo de turismo solo para adultos está viviendo una época dorada . Según un informe de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT), el 5% de los hoteles españoles son “sólo para adultos”. "El aumento se debe al dinamismo del sector turístico, que, en búsqueda constante de nuevos y atractivos productos, localiza este para un público interesante parecido al de los 'Double Incomes No Kids' (DINKS), es decir, 'dos sueldos sin hijos'. El gasto medio en este tipo de productos es mayor al de simples estancias turísticas , por lo que resulta interesante a los oferentes ", explica Díaz.

A veces, las empresas hoteleras llegan a cambiar de hotel a la familia que ha reservado en uno de estos establecimientos. "Si el motivo para justificar el traslado fuese que se trata de un hotel 'Only Adults' y que los hijos menores no pueden estar en el hotel, sin ninguna duda se estaría discriminando por razón de edad y no sería legal. Lo normal, para no incurrir en dicho acto discriminatorio, es que se haga referencia a otras causas que puedan justificar ese traslado, aderezadas con otros argumentos que hagan para la familia más atractivo el hotel al que van a ser trasladados que aquel en el que hicieron la reserva", advierte el experto en derecho.