Decía Julio Cortázar que habría que había que aprender a querer a las personas como queremos a los gatos: "...sin intentar cambiarlos, dejándoles que se acerquen cuando quieran, siendo feliz con su felicidad". Y en ese sentido, una pregunta que nos hacemos cada año quienes compartimos la vida con mascotas es ¿les estamos haciendo felices con nuestros viajes? Aunque no lo parezca, no hay una respuesta fácil. "Para empezar, deberíamos hacer una diferenciación entre perro y gato, que son las mascotas habituales en nuestros hogares. La mayoría de gatos que tenemos viven dentro de casa y son animales muy territoriales, entonces perder el control de los recursos de su territorio disminuye su bienestar . Así que en el caso de gatos para unas vacaciones como Semana Santa es mejor que venga un cuidador a casa a interactuar con ellos y darles agua y comida, antes que llevarlos", dice Adrián Conde veterinario y autor de los best seller 'Se el humano que tu perro necesita' y 'Se el humano que tu gato necesita'.

Como vemos, es normal que queramos llevarnos a nuestras mascotas con nosotros, ellos nos necesitan tanto como nosotros a ellos . Sin embargo hay que tener en cuenta que los animales no son muebles que podamos dejar abandonados o simplemente transportar de un lado a otro. Es decir, asumir que "tenemos que dedicar tiempo a nuestro animal igual que lo hacemos el resto del año, la responsabilidad de un animal a tu cargo no desaparece en un periodo de vacaciones" como dice Conde. Y hay varias a cosas tener en cuenta. Por ejemplo conocer bien a nuestras mascotas. Saber qué tal toleran los cambios de ambiente y a otras personas.

"¿Vamos a ir a un sitio con mucha aglomeración de gente constantemente? Pues la mayoría de perros no les gusta esto y lo va a pasar mal ¿Vamos a hacer muchas rutas o estar caminando mucho tiempo? Pues quizás si tengo un perro de edad avanzada ya no puede seguir el mismo ritmo que cuando era más joven ¿Tiene sentido llevar al animal para dejarlo todo el día en un apartamento desconocido y solo? Pues no.", enfatiza el experto. Por todo ellos es necesario valorar cada caso de forma individual y no presuponer que los viajes son algo positivo o negativo. Recordar que existen alternativas como los cuidadores o los refugios vacacionales y sobre todo plantearnos unas vacaciones 'pet friendly', seguro te lo agradecen.