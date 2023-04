Tampoco es que sea Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch -no, el gato no ha caminado por el teclado, así se llama el pueblo galés con el nombre más largo del mundo- pero es el único en nuestro mapa que empieza con la letra W . Honor y gloria. Wamba (Valladolid) tiene una sonoridad africana pero su origen es realmente godo y al menos hasta el siglo XIX también se escribía: Bamba , como figura en el 'Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de Ultramar'.

Precisamente en esta Iglesia, se encuentra el que es uno de los principales atractivos de la localidad: su espectacular Osario. Ubicado en la parte de la Iglesia reconstruida por los Caballeros Hospitalarios siglo XII, el Osario de la Orden de San Juan contiene unas mil calaveras humanas -aunque durante mucho tiempo se ha sostenido que habrían allí craneos de hasta 3.000 monjes- y está tutelado por una llamativa inscripción que reza: "Como te ves, yo me vi. Como me ves, te verás. Todo acaba en esto aquí. Piénsalo y no pecarás". Amen.