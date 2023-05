"Hay una identidad mágica española". Un periodista explora los sitios arqueológicos más misteriosos de nuestro país

En España vivieron tartesios , los pobladores primitivos, unos 1000 a.C; luego vinieron los celtas; los romanos durante varios siglos; los árabes.... Todas esas eran culturas no tecnológicas que, para explicar la naturaleza, la fertilidad, la salida del sol, recurrían a ideas míticas, mágicas... Ese es el sentido que yo le doy a la palabra magia. La magia no es superstición, sino una explicación de la realidad .

Hay que asumir que muchas de esas 'respuestas' se pierden en la noche de los tiempos. Es difícil desde nuestra mentalidad comprender lo que representan ciertas leyendas, pero hay que empezar por entender que para las culturas antiguas todo eso tenía un sentido. Por eso me intereso por la historia y mi método es histórico y empírico, recurro a fuentes para indagar en el pasado. Y me interesan en particular aquellos monumentos que aún son accesibles, que los tenemos al alcance la mano. En es sentido me gustaría que el libro funcione como invitación al viaje.