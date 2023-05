La antigua ley que permitió matar a vascos en Islandia hasta 2015

Islandia es un país que descubrir a la aventura. De pasarte más de una semana recurriendo sus paisajes. Desde sus volcanes, hasta sus pueblos, glaciares o peculiar gastronomía y tradiciones. Sin embargo, hasta hace no mucho había una serie de españoles que no podían viajar a la norteña isla porque podían ser asesinados por los islandeses. Lo decía una ley del país impuesta en 1615 que no fue derogada hasta el 2015, 400 años después. Es decir, prácticamente hasta el otro día. Esta la intrahistoria de por qué en Islandia, hasta hace ocho años, se podía asesinar a los vascos por ley.