El Transiberiano, contado por un experto: "Fue mi sueño infantil"

Viajar así ayuda a sentirse vivo, más cercano al diferente, ya que con el que se nos parece todos somos muy majos. Eso de ser muy amigo de los amigos está genial, pero, ¿y qué pasa con los demás? Algunos viajes me han resultado terapéuticos, otros han llenado espacios de curiosidad, pero todos me han aportado historias, se me han revelado como viajes personales, con encuentros o conversaciones que han resultado ser destinos que no están en ningún mapa.