Las 25 mejores playas de España, según National Geographic

Estamos en plena recta final de mayo. Pese a que a finales de marzo y durante abril el tiempo fue más que veraniego, ahora ha vuelto el clima más primaveral propio de esta época del año. No obstante, el verano está a la vuelta de la esquina y son muchos los que ya tienen planeadas sus vacaciones para los meses estivales, mientras que otros aún no han elegido ni destino. Montaña, pueblos, escapada europea, un viaje fuera del continente o simplemente unos días de relax en la playa, al calor del sol y la arena y la brisa marina. De playas no vamos cortos, pero ¿cuáles son las mejores? Pues si todavía no sabes a dónde irte, National Geographic ha publicado las mejores para visitar este verano.