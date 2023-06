Con la llegada del verano son muchos los que están ultimando sus vacaciones estivales. Cada cual elige su destino según sus preferencias, o según la economía de cada uno. En general, siendo verano, la mayoría opta por destinos costeros para aprovechar el sol, el buen tiempo y recargar pilas con unos baños en el mar. Eso sí, no todas las playas son para todo el mundo. Si bien no suele haber problema en ninguna, hay algunas que son playas nudistas en la que la ropa sobra por completo una vez clavas la sombrilla. Suelen ser más naturales y no tan concurridas, pero algunas de ellas son conocidas internacionalmente y, según una encuesta reciente, la mejor playa nudista está en España.