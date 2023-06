Se abre el plazo para pedir los viajes del Imserso 2023-2024: los requisitos

El Imserso de la nueva temporada trae novedades tras la subida de un 7’5% de las tarifas . Desde el 29 de junio de 2023 todo el que no esté incluido en el Programa de Turismo del Imserso podrá hacerlo presentado su solicitud . Una forma es la telemática desde la Sede Electrónica , aunque para el que no se maneje del todo lo podrá hacer presencialmente en las oficinas del organismo, también enviando la información por correo postal a la siguiente dirección: Programa de Turismo del Imserso, apartado de correos 10.140, 28080 Madrid.

No obstante, aquellos que ya se hayan acreditado antes en el Programa de Turismo del Imserso recibirán en los próximos días una carta de renovación para la nueva temporada. En ella se incluyen tanto los datos personales como la preferencia de destino, con un espacio para poder realizar las modificaciones que considere oportunas.

En el caso de que tus datos no hayan variado y estén bien, no tienes que hacer nada ni remitir ningún tipo de documento. Distinto es si alguno de esos datos ya no coincide con la realidad o ha cambiado, por lo que tendrá que rellenarse el espacio para las modificaciones y entregarlo dentro del plazo, entre el 29 de junio y el 25 de julio. Estos cambios se podrán hacer por la misma vía que aquellos que se apuntan por primera vez.