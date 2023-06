La playa más pequeña del mundo está en Asturias y no tiene acceso directo al mar

El paraíso no deja de sorprendernos con caprichos de la naturaleza como la playa de Gulpiyuri, un lugar singular que encuentras en el concejo de Llanes y que merece la pena visitar al menos una vez en la vida. Y mejor que no sea en verano. Si Asturias luce orgullosa su denominación de paraíso es porque tiene sobrados motivos para hacerlo. Gulpiyuri no se puede considerar un destino de playa como tal, al fin y al cabo, se trata de la playa más pequeña del mundo con una longitud de menos de 50 metros de línea de arena.