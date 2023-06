Antes era algo más puntual, hechos puramente anecdóticos. Pero desde hace años las plagas de medusas en las playas españolas se han vuelto cada vez más comunes durante los meses de verano. Una de las principales razones es la subida de las temperaturas de los mares , que facilitan la presencia de esos seres gelatinosos que nos chafan el poder refrescarnos con tranquilidad en la playa. ¿Las últimas? Las conocidas como medusas huevo frito que ya invaden el mar Menor. Pero ¿cómo saber si en tu destino vacacional hay medusas o no? Pues lo tienes en tu mano.

Tu móvil, ese del que vas a intentar desconectar, si es posible, durante tus vacaciones, te va a ser bastante útil para saber dónde hay medusas y dónde no. Pero no solo eso, ya que además de señalarte en qué lugares hay medusas, también explican de qué tipo son, si son inofensivas y no debemos alarmarnos al verlas, o si hay que tener precaución porque su picadura nos puede traer algún disgusto.