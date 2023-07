La investigación no ha sido aleatoria, este periodista de viajes ha entrevistado a más de 50 entusiastas, expertos y agentes de viajes. El listado podría ser infinito, no obstante, el septeto ganador es sin duda de los destinos más deseados entre los viajeros. ¿Las descubrimos?

El propietario de The Vacationeer Travel Agency, Jonathan de Araujo ha calificado la Gran Manzana como "una ciudad de superlativos". No solo por elementos clásicos como el Empire State Building, el Times Square el Memorial Museum o la Estatua de la Libertad –todas ellas son "parte importante de la historia de la ciudad", explica el experto– sino también por la Biblioteca Pública de Nueva York, el Museo Metropolitano de Arte, el jardín botánico de Nueva York y los espectáculos de Broadway hacen que la ciudad sea uno de los destinos favoritos para estos viajeros. Además, cuenta con una rica cultura musical desde el jazz al rock and roll y rhythm and blues.