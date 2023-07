El destino turístico que parece Venecia pero está en España

Venecia, con sus góndolas, canales y puentes , es el sueño de muchas personas que, sin embargo, no tienen el dinero o el tiempo para permitirse el viaje. Obviamente la ciudad italiana es única. No es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO por casualidad, pero tampoco es precisamente barata. Sin embargo, existen lugares mucho más modestos que de algún modo pueden recordar a la 'reina del Adriático'.

Se concibió como un pequeño paraíso, más que como barrio residencial. Su puerto interior se abre al mar , pero entre los edificios se ramifica y crea un entramado de canales que, con sus dos playas , muy anchas y de arenas finas y doradas , suman un kilómetro de longitud. Obviamente, las construcciones que se asoman a esos canales no son palacios ni casas señoriales, pero poseen un encanto difícil de encontrar en otros destinos veraniegos similares.

En Port Saplaya también hay restaurantes y zonas comerciales. Paseando por ella es posible descubrir callejuelas peatonales que parecen esconderse de los canales y también cálidas terrazas donde olvidarse de todo lo que no sea disfrutar. No es uno de los lugares más baratos de la Comunitat Valenciana, y quizás por eso tiene esa calma que no se encuentra en los lugares más masificados como Alicante o la propia ciudad de Valencia, pero sí es mucho más económico que un viaje a Venecia.