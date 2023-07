Hacer un viaje hacia nuevos destinos es una experiencia increíble desde el momento en que comienzas a pensar en los lugares a los que irás en cada punto o ciudad a la que viajes, hasta la hora de regresar a casa, después de haber disfrutado cada sitio maravilloso que has conocido. Pero también es cierto que hacer un viaje, en muchas ocasiones, implica algunas situaciones que pueden ser un poco estresantes para las personas.

Algunas de ellas, como los cambios en el itinerario y condiciones climáticas, se salen de las manos del viajero y no queda más nada que tener paciencia; pero otras, dependen completamente de quien viaja y si no se tiene un poco de conocimiento, cuidado y sentido común, pueden convertirse en errores que serán un dolor de cabeza. En Uppers recopilamos los ocho errores más comunes que los pasajeros suelen cometer en los aeropuertos , y algunos consejos sobre cómo evitarlos.

Esto es especialmente importante en el caso de las aerolíneas low-cost , las cuales incluso suelen cobrar un extra a aquellos pasajeros que no realizan el web check-in anticipadamente. Si solo llevas equipaje de mano, al tener realizado el check-in con anterioridad solamente debes dirigirte a los controles de seguridad.

Las aerolíneas y los aeropuertos tienen establecidos muchos procedimientos para garantizar de manera simultánea la seguridad de los vuelos y el manejo rápido de los flujos de pasajeros, por eso es esencial seguir las indicaciones del personal de seguridad. El incumplimiento de estos procedimientos puede provocar retrasos no solo para ti sino para el resto de los pasajeros.

Aunque una terminal aeroportuaria es un entorno bastante controlado y seguro, siempre puede haber gente dispuesta a aprovechar los descuidos de los pasajeros. Por eso debes vigilar siempre tus pertenencias y no dejarlas nunca desatendidas, no solo para evitar un robo, sino también que alguien introduzca algo ilegal adentro de ellas. Por otro lado, cuando el personal aeroportuario descubre un bolso o equipaje abandonado se activan protocolos de seguridad para investigar si no contienen algún elemento peligroso. Esto es potencialmente muy disruptivo para todas las operaciones aéreas.