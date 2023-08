¿Ha llegado agosto y aún no tienes destino veraniego? Si has hecho ya un par de indagaciones y los precios te están tirando para atrás, no te desanimes. Aunque la inflación ha golpeado a todos los sectores, también el del turismo de verano, las provincias de Cádiz, Almería y A Coruña resisten. Mientras que en tres cuartas partes del litoral se ha producido un incremento del 15% en los costos del alquiler de pisos de veraneo, hay playas en estas tres provincias en los que los precios se han mantenido estables. Según recoge un artículo de Cinco Días, un informe elaborado por la empresa Tinsa Research señala que se están llegando a pagar 2.200 euros por pisos de 50 metros en zonas de Baleares o Catalunya, pero hay otros lugares en los que apenas ha habido modificación.