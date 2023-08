El pueblo de España con más piscinas naturales

Durante el verano las zonas costeras se llenan de todos aquellos que quieren disfrutar de unos días de descanso al sol, relajados y dándose algún que otro chapuzón en el mar para combatir el calor. Una brisa marina que les revitaliza antes de regresar a la dura rutina de la que te olvidas durante algunas semanas. No obstante, también los hay que prefieren el interior, la montaña, alejada del bullicio de la playa. Y estar en el interior no significa que no puedas disfrutar de más de un chapuzón bien refrescante que nada tiene que envidiarle al mar.