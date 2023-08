Lleva tatuajes es una práctica totalmente normalizada en España y en los países de nuestro entorno, y cada vez más transversal, que ya no se reduce exclusivamente a ciertas tribus urbanas o ciertas franjas de edad, como ocurría anteriormente. Estamos tan acostumbrados a su omnipresencia que ni reparamos en ellos, generalmente. Pero esto no sucede en todas partes: existen territorios en los que no solo no son habituales, sino que hemos de tener cierto cuidado si queremos pasar unos días en ellos y evitar problemas por tener algún diseño tatuado en nuestra piel.