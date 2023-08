El destino turístico que parece Arizona pero está en España

El verano y sus vacaciones nos invitan a descansar, a reconectar con nosotros y saber qué queremos para el próximo curso, a recargar las pilas. Pero también es el momento que muchos aprovechan para descubrir mundo, para hacer ese viaje que durante el año no has podido hacer y con unos cuantos días libres ahora puedes hacerlo. Otros prefieren seguir descubriendo España, donde hay rincones únicos y otros que, de no saber donde estás, puede parecer que estás en otro lugar del mundo perfectamente. Hasta tenemos nuestros propios fiordos que nada tienen que envidiar a los noruegos.