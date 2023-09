Para Bayona, casi más importante que rodar la que ya es una de las películas más espectaculares del cine español, era no fallar a los supervivientes. Por ello se reunió con todos y tomó nota de sus testimonios para ser absolutamente fiel a la historia. 45 personas iban a bordo del Fairchild FH-227D de la Fuerza Aérea Uruguaya, cinco tripulantes y 40 pasajeros, la mayoría jugadores del equipo Old Christians y sus familiares. 29 no regresaron a casa. Unos murieron en el accidente, otros durante el tiempo que transcurrió hasta el rescate. Solo 16 sobrevivieron. Y 14 siguen hoy con vida.