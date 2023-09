Los dos únicos hoteles españoles en la lista de los 50 mejores del mundo

Los hoteles españoles por fin recuperan cifras precovid y entre junio y agosto recibieron más turistas que nunca , 37,36 millones contando tanto españoles como extranjeros, según el INE. Pero pese a que el número de establecimientos en nuestro país es muy numeroso, solo dos figuran en la lista de 'The World's 50 Best Hotels' , el ranking que celebra los mejores hoteles del mundo teniendo en cuenta la ubicación , la hospitalidad y la experiencia que ofrecen estos lugares.

Le siguen en un segundo puesto el hotel Rosewood de Hong Kong , que se posiciona como el mejor de Asia y cierra el podio el Four Seasons at Chao Phraya River en Bangkok . Si se tienen en cuenta los países, Francia e Inglaterra son los más representados en la lista, con seis hoteles cada uno.

En la clasificación figuran dos alojamientos situados en España. El situado más arriba del listado es el Four Seasons de Madrid, que ocupa el puesto 24. Un hotel urbano, ubicado en el nuevo triángulo de oro del centro de la capital que acoge varios de los restaurantes más famosos del momento y el Food Hall de la Galería Canalejas. Dormir en una de sus habitaciones sale por alrededor de 800 euros. Desde The World´s 50 Best Hotels dicen de él que es "un escondite urbano con un corazón local donde el glamour moderno se combina con una hospitalidad inigualable".