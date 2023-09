Contra el edadismo: la jubilada de 67 que decidió lanzarse a viajar sola por todo el mundo

Lo de viajar no es nuevo para Sania, pues durante tres décadas se ha dedicado al sector turístico, por lo que sabe muy bien lo que hace. Así fue como, tras jubilarse, emprendió el viaje de su vida sola, porque ella no quería ver sitios, al contrario, su objetivo era conocerlos, algo que, en su opinión, es más fácil de conseguir si lo hace sola. Pero no solo quería vivir la experiencia, también quería demostrar que “una mujer sola de mi edad puede viajar por el mundo sin el menor problema”, decía en una entrevista a El Periódico.