El pueblo más bonito de España, según la prensa británica

España es uno de los países más turísticos del mundo. Su buen clima durante todo el año, sumado a su riqueza paisajística, arquitectónica y cultural lo convierten en un país más que atractivo cuando los extranjeros planean sus vacaciones, por no hablar de sus tradiciones, ocio y gastronomía. Sin duda, la belleza española deja huella fuera de nuestras fronteras, haciendo que medios internacionales resalten algunos destinos patrios , unos más conocidos y otros menos. Si hasta han elegido al pueblo más bonito de España.

Ha sido el medio británico The Telegraph el que ha elegido el pueblo más bonito de España, huyendo de las grandes ciudades en las que suelen concentrarse las aglomeraciones de turistas. Destinos más desconocidos que se convierten en una opción más que factible para el turismo nacional y extranjero que prefiere unos días de mayor tranquilidad.

En el artículo publicado en el diario británico una experta ha hecho una lista con los pueblos más bonitos de nuestro país para visitar durante las vacaciones. Un listado de 20 municipios repartidos por toda nuestra geografía entre los que destacan especialmente los pueblos costeros, aunque el primer lugar ha sido reservado únicamente para uno de ellos, el elegido por The Telegraph como el más bonito de España.

Para el medio británico el pueblo más bonito de España no es otro que Sanlúcar de Barrameda . La localidad gaditana, situada junto al río Guadalquivir y el parque natural de Doñana, ha sido elegida por ellos como “el destino favorito de vacaciones sin excepción” . Pero ¿qué es lo que destacan para que Sanlúcar de Barrameda se lleve el primer puesto?

The Telegraph hace referencia a sus “elegantes puertos, tranquilas playas y sus encantadores edificios encalados adornados con buganvillas”. Eso sí, no se olvidan de la oferta gastronómica que ofrece la localidad, ya que hacen hincapié en sus “exquisitos restaurantes de pescados y mariscos”, razón de peso para elevarlo al primer puesto. Según su criterio, no puedes irte sin probar su marisco, pero tampoco sin catar el jerez manzanilla.