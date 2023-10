Radiografía de los hoteles de superlujo en España: ¿quiénes pueden pagarlos?

Si algo sabe hacer la industria turística es segmentar muy bien a su público e identificar sus intereses. Desde hace algunos años, para cierto tipo de turistas, el destino del viaje no es el lugar, sino el hotel en el que se alojan. El hotel se ha convertido en destino y, por tanto, hay tantas posibilidades de declinar la oferta como sensibilidades.

Si el hotel capitaliza el interés del viaje, ¿por qué no destinarle la mayor parte del presupuesto ? Si a un alojamiento de gran lujo, le sumamos una oferta cultural consolidada y la posibilidad de algún momento de ocio en la costa o en algún spa, la propuesta parece irresistible. De ahí, el creciente atractivo de hacer turismo en España, un factor clave en nuestro PIB, con un aportación del 12,2% en 2022, que ahora ha sabido actualizarse a cargo, precisamente, de los hoteles de lujo y superlujo.

El Informe Anual Hotel Monitor realizado por la patronal hotelera CEHAT mostró que, aunque los hoteles de cinco estrellas sufrieron durante la pandemia, salieron reforzados de la situación, favoreciendo la construcción de nuevos establecimientos destinados al turismo de lujo . España es ya el tercer país europeo con más alojamientos cinco estrellas, con un 4% del total, después de Portugal y Grecia. Durante los dos últimos años, grandes firmas internacionales como Four Seasons, Marriott o Hyatt se han establecido en España. El último informe de CBRE, compañía estadounidense de capital inmobiliario, señala que en 2022 se invirtieron 3.300 millones en el sector hotelero español: el 46% de la inversión se destinó a hoteles de cuatro estrellas y el 33%, a los de cinco estrellas y gran lujo.

En Madrid hay cuatro hoteles de super lujo: el Four Seasons, el Rosewood Villamagna, el Santo Mauro y el Mandarín Oriental Ritz. Aunque el lujo está asociado a la exclusividad y a cierta escasez (no se producen Bentleys en serie), todos ellos entran en los buscadores más populares de búsqueda de hoteles. Un simple vistazo en Trivago revela que podemos alojarnos en cualquiera de ellos a partir de los 701 euros del Santo Mauro (el más barato) hasta los 1.208 del Four Seasons. En medio, el Ritz (990 euros la noche) y el Rosewood Villamagna (926).