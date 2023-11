La región española entre las diez mejores del mundo para viajar en 2024

Llega el 2024 y seguramente estarás empezando a pensar y planificar tus viajes para el próximo año en busca de los mejores destinos dependiendo tanto de la fecha como del tipo de viaje que quieras hacer, que no es lo mismo irte con tu pareja que llevarte también a los niños o darte una escapada con los amigos. Por eso mismo no son pocos los que recurren a la guía de viajes Lonely Planet, que ya tiene disponible el libro ‘Best in Travel 2024’ donde expone los mejores destinos para el próximo año y destaca especialmente uno español.