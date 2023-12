La ciudad española que es la 'la joya sin descubrir', según The Sun

España es uno de los países que más turismo recibe al año, tanto internacional como nacional que se mueve por nuestro país tal y como hemos visto durante los últimos días en el puente de diciembre, con las ciudades españolas llenas de visitantes. No obstante, también existen lugares igual de perfectos que quizá no reciben tantos visitantes y te permite pasar unos días mucho más tranquilos. Precisamente uno de esos destinos ha sido destacado por The Sun, que lo califica como “una joya sin descubrir” de nuestro país.