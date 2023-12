A la hora de embarcarse en un avión, todos hemos de cumplir con ciertas normas. La mayoría de ellas nos parecen lógicas, como puedan ser las de ponerse el cinturón, no usar el móvil, no fumar o evitar mantenerse de pie en los pasillos. Sin embargo, hay una norma que no es tan fácilmente entendible: la de cerrar las pequeñas mesas de los respaldos de los asientos durante el despegue y el aterrizaje.