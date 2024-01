El pueblo español que más ha influido en el arte, según la prensa británca

Los paisajes españoles no solo están valorados por nosotros mismos, sino también fuera de nuestras fronteras, donde la prensa internacional suele hacerse eco de lugares que no siempre son muy conocidos para el público extranjero y que son joyas por descubrir alejadas de los lugares más populares. Destinos más tranquilos, lejos de la masificación que cuentan con peculiaridades que atraen a nuevos públicos. Entre ellos está un pueblo de la costa catalana que ha sido muy bien valorado por el diario británico The Sun.