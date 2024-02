Existen muchas formas de viajar. Alojarse en uno de los 950 monasterios o conventos de clausura que hay en nuestro país es uno de los caminos menos comunes, pero no por ello menos atractivos. Pasar de los lugares que uno 'no se puede perder' quizá no esté en el mapa de deseos de todo el mundo. Sin embargo, disfrutar de la tranquilidad de la rutina tiene algo aventurero en una vida dominada por las prisas. Si estás pensando en cómo pasar la Semana Santa, estos cinco destinos pueden encajarte.