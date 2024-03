Un fotógrafo, una bicicleta, 1.400 kilómetros y Etiopía: “He descubierto otra forma de ser feliz”

"Un cicloturista puede llegar a lugares donde no se llega de otra manera, en muchas ocasiones puede llegar incluso al corazón de la gente. La bici me permitió contemplar cada detalle, detenerme y acercarme a las gentes. Me acogieron bien, empatizaron con mi esfuerzo y se mostraron hospitalarios. Se acercaban, curioseaban y me daban hospedaje y comida con más facilidad. Ellos van siempre a pie y se desplazan muchos kilómetros para conseguir agua o productos de algún mercado. Si hubiese ido en un todoterreno, en algunas tribus los nativos habrían tomado distancia solo con ver la nube de polvo".

A pesar de tener mucha población cristiana, el 32,8 por ciento son musulmanes y en muchos pueblos del sur se despertaba con sus cantos al alba. Le resultó igualmente curioso ver cómo cualquier etíope se entromete en el regateo con los vendedores para subir el precio al engañarte. "Eres farangi (extranjero) e intentan engañarte", señala. Sin duda, una de las costumbres más inquietantes es la de llevar fusiles los miembros de algunas tribus, tanto niños como adultos. "Las armas les dan estatus y un prestigio, pero no llevan ni una bala casi siempre", aclara el fotógrafo. "Todos los etíopes fanfarronean con los turistas, pero no pasan de ahí. Si te ven por la calle te llamará farangi o repetirán you, you, you. Eres una excentricidad allí e intentan intimidarte, pero si te das la vuelta y te pones a un palmo de su cara o simplemente frente a él, se cortan y el resto se reirá del que se mofaba". Lo que captó su cámara, y también sus sentidos, es otra forma de ser feliz. "Me doy cuenta de que deberíamos aprender a vivir más despacio, con mayor humildad y más valores".