Guía del canario que más sabe de las islas para conocer sus misterios: "Existen los encantamientos"

En sus páginas te alejas del sol y la playa para adentrarte en los misterios, la mitología o la magia que envuelve al archipiélago canario. A pesar de llevar décadas dedicándose a los secretos de Canarias, González asegura que creando esta guía ha descubierto muchas cosas que le han sorprendido de las que no tenía conocimiento y que, obviamente, ha plasmado en el libro para todo aquel que quiera saber más sobre San Borondón, los guanches o las leyendas que forman parte de las costumbres y fiestas canarias.

Hay bastantes, en especial historias relacionadas con los archivos de la Inquisición en Canarias sobre pactos con el diablo o brujas vampiras. También hay personajes en el ámbito religioso que fueron señalados como hacedores de prodigios. Una cosa que me encantaría hacer en el futuro es sumergirme en aguas de Pechiguera, en Lanzarote, para filmar unas estructuras submarinas que parecen artificiales, callejuelas, escalones, plataformas, es muy sugerente.

Soy una persona extremadamente curiosa, de manera que me involucro con verdadero interés en todos. Puestos a elegir, me encanta el enigma de las 'luces populares', extrañas luminarias que muestran un comportamiento aparentemente inteligente y que son vistas de manera recurrente, desde hace siglos, en diferentes islas. Me fascina su duración, las reacciones que parecen tener, el número tan grande de testigos… La Luz de Mafasca en Fuerteventura o el Hacho de La Laguna, en Valleseco, Gran Canaria, son dos ejemplos.