Los tres países más felices del mundo en 2024

Finlandia es, cifras en mano, el país más feliz del mundo. No es ninguna sorpresa, en realidad lo viene siendo desde hace muchos años. Tampoco es desconocido el hecho de que los dos factores determinantes para que esto sea así no tienen que ver con sus (espectaculares) auroras boreales y sus paisajes de ensueño: se trata de una combinación de alta eficiencia educativa y bajísimos niveles de corrupción. Y no hace falta ser sociólogo para entender que hay una relación causal entre ambas.