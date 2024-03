La catedral más infravalorada de España, según National Geographic

En estos días de Semana Santa no serán pocos los que aprovechen sus días libres para tener unos días de descanso y para visitar algún lugar. Y ya que estamos en estas fechas, conocer alguna iglesia o catedral de allá donde vamos y profundizar en sus tradiciones. En España pocas no tenemos, precisamente, lo que sí que hay algunas mucho más conocidas que otras que pasan más desapercibidas, pero no por ello son peores, ni mucho menos. Por eso mismo, National Geographic ha señalado una catedral española que está muy infravalorada y no tiene nada que envidiar a otras, como la de Santiago.