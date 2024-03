El pueblo árabe de la Alpujarra que seduce a los británicos: "Es como viajar atrás 700 años"

Por cierto, por si alguien no lo recuerda, la cita de Bowles que se suele emplear y está al comienzo de su novela 'El cielo protector' es esta: “Mientras el turista se apresura por lo general a regresar a su casa al cabo de algunos meses o semanas, el viajero, que no pertenece más a un lugar que al siguiente, se desplaza con lentitud durante años de un punto a otro de la tierra”. Aunque probablemente lo mejor de su argumento venga unas frases después: “el turista acepta su propia civilización sin cuestionarla”. El viajero, claro, no.