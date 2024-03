El vuelo más corto del mundo: 90 segundos de trayecto

No obstante, también hay vuelos más cortos, como pueden ser los 30 minutos que hay entre Barcelona y Menorca. Pero no queda ahí la cosa, los hay todavía más cortos, en los que no da casi tiempo ni a pestañear. El vuelo más corto del mundo dura 90 segundos, y es el trayecto que se realiza entre las islas Papa Westray y Westray en Escocia, de no más de 2,7 km de distancia.